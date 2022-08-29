Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон
Украинские войска попытались атаковать Запорожскую электростанцию с беспилотника, аппарат удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ предприняли попытку нанести удар 28 августа.
«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», - отмечается в сообщении военного ведомства.
Сбитый российскими военными дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград
- В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
- Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон
- Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии
- Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»
- СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»
- Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
- Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
- Бочкарев: Технологии информационного моделирования получают широкое распространение в Москве
- Минобороны РФ показало кадры освобождения десантниками села в Николаевской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru