Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон

Украинские войска попытались атаковать Запорожскую электростанцию с беспилотника, аппарат удалось сбить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинский дрон-камикадзе сбили над ЗАЭС

ВСУ предприняли попытку нанести удар 28 августа.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», - отмечается в сообщении военного ведомства.

Сбитый российскими военными дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиАЭСВСУМинобороны РФ
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