ВСУ предприняли попытку нанести удар 28 августа.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», - отмечается в сообщении военного ведомства.

Сбитый российскими военными дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

