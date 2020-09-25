На Урале суд отправил под домашний арест 90-летнюю торговку героином

Прокурор отметил, что обвиняемая не возражала против такого наказания.

Издание пишет, что пенсионерку задержали с 13 граммами героина, которые она прятала в нижнем белье.

Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН подтвердил снижение оборота наркотиков из-за коронавируса.

Тема наркотиков не раз всплывала в беседах известных людей, становясь прецедентом для публичных выяснений отношений. Так, юрист Екатерина Гордон недавно сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон. А врач-нарколог рассказал, что о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью.

