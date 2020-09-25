На Урале суд отправил под домашний арест 90-летнюю торговку героином

Суд города Миасс отправил под домашний арест 90-летнюю пенсионерку, обвиняемую в сбыте героина в крупном размере, пишет Znak.com со ссылкой на прокурора города Алексея Путилова.

Женщина проведет под арестом два месяца. В это время ей запрещено покидать квартиру и общаться со всеми, кроме следователей, полицейских и адвоката.

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Прокурор отметил, что обвиняемая не возражала против такого наказания.

Издание пишет, что пенсионерку задержали с 13 граммами героина, которые она прятала в нижнем белье.

Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН подтвердил снижение оборота наркотиков из-за коронавируса.

Тема наркотиков не раз всплывала в беседах известных людей, становясь прецедентом для публичных выяснений отношений. Так, юрист Екатерина Гордон недавно сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон. А врач-нарколог рассказал, что о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью.

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