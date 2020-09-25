На Урале суд отправил под домашний арест 90-летнюю торговку героином
Суд города Миасс отправил под домашний арест 90-летнюю пенсионерку, обвиняемую в сбыте героина в крупном размере, пишет Znak.com со ссылкой на прокурора города Алексея Путилова.
Женщина проведет под арестом два месяца. В это время ей запрещено покидать квартиру и общаться со всеми, кроме следователей, полицейских и адвоката.
Прокурор отметил, что обвиняемая не возражала против такого наказания.
Издание пишет, что пенсионерку задержали с 13 граммами героина, которые она прятала в нижнем белье.
Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в эфире НСН подтвердил снижение оборота наркотиков из-за коронавируса.
Тема наркотиков не раз всплывала в беседах известных людей, становясь прецедентом для публичных выяснений отношений. Так, юрист Екатерина Гордон недавно сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон. А врач-нарколог рассказал, что о срывах у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
- На Урале суд отправил под домашний арест 90-летнюю торговку героином
- За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»
- Дело «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд
- Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru