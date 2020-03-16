Екатерина Гордон прошла тест на наркотики и доказала свою чистоту
Основатель Алиментного фонда, правозащитница и юрист Екатерина Гордон на своей странице в Instagram заявила, что прошла тестирование на употребление наркотиков. Результаты показали, что она не употребляет запрещенные вещества.
Юриста обвинила бывшего супруга Сергея Жорина и певицу Айзу Анохину в том, что те распространили через СМИ слухи об употреблении ей наркотических веществ.
Чтобы опровергнуть эти слухи, Екатерина Гордон прошла через «все возможные» тестирования и призвала Анохину последовать ее примеру.
«Я позвала и Айзу отправиться на тест со мной, она, облив меня дерьмом, обещалась... но не пошла и поставила меня в блок», - посетовала правозащитница.
В подтверждение своей правоты Гордон опубликовала на своей странице документы, свидетельствующие о прохождении ей исследований на запрещенные вещества.
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