Нарколог поведал о срывах Даны Борисовой

Специалист написал на своей странице в Instagram, что хотя бы один срыв в течение первых четырех лет происходит у 90 процентов тех, кто «завязал».



«За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов», - написал Агинян, отметив, что за это время Борисова все же злоупотребляла лекарствами, что тоже «плохо».



Стоит отметить, что пост врача-нарколога перепостила у себя сама телеведущая, передает Газета.ру.



Недавно Борисова прошла тест на коронавирус. Она пошла на этот шаг после того, как ее начали травить соседи из-за появившегося у нее кашля. «В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю», - пожаловалась телеведущая. При этом анализ показал, что COVID-19 у Борисовой отсутствует, сообщают Дни.ру

