Нарколог поведал о срывах Даны Борисовой

Врач-нарколог Марат Агинян рассказал, что у телеведущей Даны Борисовой, которая борется с алкогольной и наркотической зависимостью, бывали срывы.

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Специалист написал на своей странице в Instagram, что хотя бы один срыв в течение первых четырех лет происходит у 90 процентов тех, кто «завязал».

«За три года у Даны, насколько мне известно, не было алкогольных или наркотических срывов», - написал Агинян, отметив, что за это время Борисова все же злоупотребляла лекарствами, что тоже «плохо».

Стоит отметить, что пост врача-нарколога перепостила у себя сама телеведущая, передает Газета.ру.

Недавно Борисова прошла тест на коронавирус. Она пошла на этот шаг после того, как ее начали травить соседи из-за появившегося у нее кашля. «В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю», - пожаловалась телеведущая. При этом анализ показал, что COVID-19 у Борисовой отсутствует, сообщают Дни.ру

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ФОТО: НСН
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