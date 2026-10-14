Суд выписал Моргенштерна из арестованной московской квартиры

В апреле музыканта оштрафовали на семь млн рублей за нарушение иноагентского закона. Затем размер штрафа был увеличен до 8,2 млн рублей.

Адвокаты обратились в суд и к приставам с просьбой списать эту сумму со спецсчета Моргенштерна, так как добровольно совершить расходную операцию по такому счету невозможно. Однако в итоге недвижимость была арестована.

«Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования и признал Моргенштерна Алишера Тагировича утратившим право пользования жилым помещением», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность Моргенштерна неуклонно снижается, что негативно сказывается на финансовом положении рэпера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

