На Украине в субботу объявили воздушную тревогу
На востоке и в центральной частях Украины в субботу днем объявили воздушную тревогу, передает ТАСС со ссылкой на официальный украинский ресурс для оповещения граждан.
Сигналы тревоги раздаются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья.
Также появились данные о взрыве в городе Днепре, отмечает российское агентство.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стала частью процессов возрождения неонацизма. Об этом он рассказал в интервью для «Нацизм под следствием» на примере позиции президента Франции Эммануэля Макрона о политической модели устройства Украины.
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