На Украине в субботу объявили воздушную тревогу

МАГАТЭ: попадание снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы» Воробьев: власти Подмосковья продолжат оказывать помощь семьям мобилизованных Мурашко: в этом сезоне стал активно распространяться свиной грипп СМИ: в Кремле готовят указ, о запрете продажи нефти странам, которые ввели потолок цен СМИ: участок и здания бывшего следственного изолятора «Кресты» продадут с аукциона