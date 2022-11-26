На Украине в субботу объявили воздушную тревогу

На востоке и в центральной частях Украины в субботу днем объявили воздушную тревогу, передает ТАСС со ссылкой на официальный украинский ресурс для оповещения граждан.

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Сигналы тревоги раздаются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья.

Также появились данные о взрыве в городе Днепре, отмечает российское агентство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стала частью процессов возрождения неонацизма. Об этом он рассказал в интервью для «Нацизм под следствием» на примере позиции президента Франции Эммануэля Макрона о политической модели устройства Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывВоенная ОперацияУкраина
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