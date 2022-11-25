Путин: Россия добьется своих целей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна добиваться своих целей, и она их добьется. Об этом он сообщил на встрече с матерями военнослужащих-участников военной операции, сообщает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что Россия не меняет своих планов по развитию. По его словам, они будут реализованы, если действовать сообща.