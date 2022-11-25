Путин: Россия добьется своих целей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна добиваться своих целей, и она их добьется. Об этом он сообщил на встрече с матерями военнослужащих-участников военной операции, сообщает РИА Новости.
Глава государства также отметил, что Россия не меняет своих планов по развитию. По его словам, они будут реализованы, если действовать сообща.
Залогом успеха президент назвал единство.
«Мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы», — подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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