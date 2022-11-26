Лавров назвал Европу частью процессов возрождения неонацизма и пообещал освободить от него украинцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что стала частью процессов возрождения неонацизма. Об этом он заявил в интервью для «Нацизм под следствием» на примере позиции президента Франции Эммануэля Макрона о политической модели устройства Украины.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно спросил, почему Украина должна жить по той модели, которую «навязывает» Россия? Показательное высказывание», — считает Лавров.
По его мнению, Макрон, который не задавал вопроса, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами, придерживается политики двойных стандартов, отмечает RT.
Лавров также подчеркнул, что украинский народ будет освобожден от власти неонацистов. Глава внешнеполитического ведомства России высказался по этому поводу в эфире телеканала «Россия 24».
«Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на открытии первого Международного антифашистского конгресса заявил, что власти Украины официально объявили себя наследниками украинских националистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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