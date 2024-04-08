На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину

В Брединском районе на юге Челябинской области прорвало насыпную плотину, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального управления МЧС.

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В ведомстве сообщили, что плотина расположена на реке Утяжкин Дол. Угрозы населенным пунктам не прогнозируется.

На место прорыва прибыли сотрудники МЧС и руководство муниципалитета. Специалисты контролируют уровень воды, отметили в региональном управлении.

В Оренбургской области по состоянию на 8 апреля подтопило более 10 тысяч домов. В Орске из-за паводка эвакуировали свыше двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьНаводнениеЧелябинская Область

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