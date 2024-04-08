На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину
В Брединском районе на юге Челябинской области прорвало насыпную плотину, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального управления МЧС.
В ведомстве сообщили, что плотина расположена на реке Утяжкин Дол. Угрозы населенным пунктам не прогнозируется.
На место прорыва прибыли сотрудники МЧС и руководство муниципалитета. Специалисты контролируют уровень воды, отметили в региональном управлении.
В Оренбургской области по состоянию на 8 апреля подтопило более 10 тысяч домов. В Орске из-за паводка эвакуировали свыше двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова
- Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме
- Симоньян заявила о попытке украинцев сорвать премьеру фильма о Донбассе
- Пострадавшие от паводка в Орске получат по 100 тысяч рублей
- Более 10 поездов проследуют в обход из-за обрушения моста в Вязьме
- «Росатом» потребовал от финской компании Fennovoima Oy три млрд евро
- Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
- Жителям Кургана рекомендовали сделать запас питьевой воды на фоне режима ЧС
- Маск опроверг сообщения о распространении Россией фейков в соцсети X
- На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru