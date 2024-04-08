В Казахстане талые воды подтопили 14 захоронений с сибирской язвой
На территории Казахстана талые воды подтопили 14 захоронений с сибирской язвой и восемь скотомогильников, сообщил глава отдела ветеринарно-санитарной безопасности Западно-Казахстанской области Нуркайыр Кусайынов.
По его словам, большинство захоронений расположены в Сырымском районе. Есть риск заражения скота, поскольку возбудитель сибирской язвы может сохраняться в почве, приводит слова Кусайынова издание «Уральская неделя».
В целях профилактики животных привьют от сибирской язвы. Ветеринарные службы будут наблюдать за состоянием поголовья скота, подчеркнул руководитель отдела.
Ранее стало известно, что в частично затопленном Орске Оренбургской области у 27 человек выявили кишечную инфекцию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru