Риелторы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить онлайн-платформу в сфере недвижимости «Циан» на обоснованность повышения цен на свои услуги. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил НСН, что площадка при этом не предлагает новых сервисов, которые упрощали бы процедуру продажи.

Московские риелторы пожаловались ФАС на «Циан» из-за систематического повышения тарифов на размещение и продвижение объявлений о недвижимости.

«В Московском регионе «Циан» - монополист, в то время как по стране у этого ресурса не самые лучшие показатели. Они задирают ценник в Москве, чтобы компенсировать свои доходы в убыточных регионах. В Москве стоимость размещения и продвижения выросла за несколько лет примерно на 100%, явно выше уровня инфляции. Если есть конкуренция и сервис развивается, у него появляются дополнительные сервисы, возможности для продвижения, интересные продукты, то мы не против платить больше. Сейчас же мы видим у «Циан», что ничего нового они не создали за все время, чтобы говорить о повышении цены. Вещи, которые они делают, направлены не на ускорение продажи, а на удержание продажи», - считает Барсуков.