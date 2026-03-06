Не ускоряют, а замедляют продажу: Риелторы объяснили суть претензий к «Циан»
Площадка, пользуясь своим положением монополиста, поднимает цены, но не предлагает новых продуктов для продвижения объявлений, заявил НСН риелтор Константин Барсуков.
Риелторы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить онлайн-платформу в сфере недвижимости «Циан» на обоснованность повышения цен на свои услуги. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил НСН, что площадка при этом не предлагает новых сервисов, которые упрощали бы процедуру продажи.
Московские риелторы пожаловались ФАС на «Циан» из-за систематического повышения тарифов на размещение и продвижение объявлений о недвижимости.
«В Московском регионе «Циан» - монополист, в то время как по стране у этого ресурса не самые лучшие показатели. Они задирают ценник в Москве, чтобы компенсировать свои доходы в убыточных регионах. В Москве стоимость размещения и продвижения выросла за несколько лет примерно на 100%, явно выше уровня инфляции. Если есть конкуренция и сервис развивается, у него появляются дополнительные сервисы, возможности для продвижения, интересные продукты, то мы не против платить больше. Сейчас же мы видим у «Циан», что ничего нового они не создали за все время, чтобы говорить о повышении цены. Вещи, которые они делают, направлены не на ускорение продажи, а на удержание продажи», - считает Барсуков.
Все последние новинки платформы, заявил собеседник НСН, также направлены на собственное обогащение, а не интересы клиентов.
«Если человек выставляет объявление по аренде, то первые три дня оно не показывается всей публике, а показывается только тем, кто за это заплатил. Только после этого оно выходит на свободный рынок. А собственнику объявления зачем это нужно? Он выставляет рекламу и хочет, чтобы весь рынок сразу ее видел. То есть действия площадки противоречат интересам клиентов, но не противоречат логике зарабатывания денег. Кроме того, в очередной раз «Циан» поднял цены после повышения НДС. Это ущербная логика: получается, что теперь риелторы для компенсации своих затрат должны поднимать стоимость своих услуг и брать с потребителя больше. У всех трудные времена, риелторам тоже не очень хорошо приходится. На рынке идет сокращение числа сделок. «Циан» же считает, что ему надо доходность сохранять на том же уровне и компенсировать затраты уменьшением сроков экспозиции объектов и повышением стоимости», - пояснил претензию член Российской гильдии риелторов.
Ранее Константин Барсуков рассказал НСН, что застройщикам по вводу жилья за 2025 год похвалиться особо нечем, так как из 108 млн «квадратов» 63 миллиона – это ИЖС, а 44 миллиона – многоквартирные дома, по которым есть просадка около 2%.
