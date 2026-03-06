Мосгорсуд оставил в силе приговор комику Останину

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу и оставила без изменений приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. Останин осужден на 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).

Пошутивший про инвалида комик Останин получил почти шесть лет колонии

Мещанский районный суд Москвы признал комика виновным в начале февраля. Поводом для возбуждения уголовных дел стали его выступления со стендап-монологом о безногом мужчине в метро и воображаемым диалогом с Иисусом Христом.

Помимо лишения свободы суд назначил Останину штраф в размере 300 тысяч рублей. Сам комик вину не признал, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры