Мосгорсуд оставил в силе приговор комику Останину

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу и оставила без изменений приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. Останин осужден на 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК).