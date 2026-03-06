СМИ: Рубио утверждает, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с министрами иностранных дел нескольких арабских стран заявил, что военная операция против Ирана может продолжиться еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, соответствующие заявления Рубио сделал в ходе серии телефонных звонков, состоявшихся в четверг.