СМИ: Рубио утверждает, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с министрами иностранных дел нескольких арабских стран заявил, что военная операция против Ирана может продолжиться еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, соответствующие заявления Рубио сделал в ходе серии телефонных звонков, состоявшихся в четверг.

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».

