Новак перечислил страны, куда перенаправят российский СПГ вместо Европы

Российские компании в ближайшее время могут перенаправить часть поставок сжиженного природного газа из Европы в дружественные страны, включая Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, бизнес намерен действовать на опережение и не будет ждать введения новых ограничений со стороны Евросоюза.