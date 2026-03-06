Новак перечислил страны, куда перенаправят российский СПГ вместо Европы
Российские компании в ближайшее время могут перенаправить часть поставок сжиженного природного газа из Европы в дружественные страны, включая Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, бизнес намерен действовать на опережение и не будет ждать введения новых ограничений со стороны Евросоюза.
Новак сообщил, что компании рассматривают возможность заключения новых долгосрочных контрактов с партнерами в дружественных государствах и переориентации части поставок газа с европейского рынка на другие направления.
Среди потенциальных получателей он назвал Индию, Таиланд, Филиппины и Китайскую Народную Республику, передает «Радиоточка НСН».
