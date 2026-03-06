Литва не нашла подтверждений причастности России к порче кабелей в море
Повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние два года не связаны с умышленными диверсиями со стороны России. К такому выводу пришел департамент государственной безопасности Латвии в своем отчете.
В документе отмечается, что инциденты 2023-2025 годов, в результате которых была повреждена стратегически важная подводная инфраструктура, не связываются с преднамеренными действиями экипажей судов, заходящих в российские морские порты. При этом ведомство подчеркивает, что инфраструктура в Балтийском море остается уязвимой.
По оценке латвийской спецслужбы, повреждения могли возникнуть из-за совокупности факторов, включая неблагоприятные погодные условия и технические неисправности судов.
В сентябре 2024 года телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников писал, что Вашингтон зафиксировал рост активности России в районах прохождения международных подводных коммуникаций. По данным источников, США допускали, что Москва может готовить потенциальные операции по выведению из строя важной части глобальной инфраструктуры связи. В Кремле подобные обвинения называли голословными, передает «Радиоточка НСН».
