Литва не нашла подтверждений причастности России к порче кабелей в море

Повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние два года не связаны с умышленными диверсиями со стороны России. К такому выводу пришел департамент государственной безопасности Латвии в своем отчете.

В документе отмечается, что инциденты 2023-2025 годов, в результате которых была повреждена стратегически важная подводная инфраструктура, не связываются с преднамеренными действиями экипажей судов, заходящих в российские морские порты. При этом ведомство подчеркивает, что инфраструктура в Балтийском море остается уязвимой.