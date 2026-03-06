Toyota зарегистрировала в России товарный знак

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак Avensis для продажи автомобилей. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, заявка на регистрацию бренда была подана в марте 2025 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение о ее регистрации.

Согласно документам, под брендом Avensis компания планирует продавать легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

Toyota прекратила производство автомобилей в России в 2022 году. На российском рынке компания представлена через ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. При этом по итогам прошлого года ее прибыль составила 2,5 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
