Израиль нанес один из самых массированных авиаударов по пригородам Бейрута

Израильские ВВС нанесли один из самых масштабных авиаударов по южным пригородам Бейрута — району, который считается оплотом движения «Хезболла». Целями стали склады и командные пункты шиитской организации, однако из-за плотной застройки серьезно пострадали и жилые кварталы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По данным корреспондента канала Аббаса Саббага, одной из целей стал жилой дом на окраине ливанской столицы. В результате удара были полностью разрушены верхние три этажа здания. Соседние дома получили значительные повреждения, улицы оказались завалены обломками, а припаркованные рядом автомобили были уничтожены взрывами.

Повреждения также получил расположенный неподалеку госпиталь — одна из крупнейших больниц Бейрута. По данным Al Mayadeen, на юге Ливана одновременно подверглись обстрелам более 10 городов.

На фоне продолжающихся атак число беженцев в стране приближается к 100 тысячам. Люди пытаются покинуть районы боевых действий и добраться до северных регионов, передает «Радиоточка НСН».

