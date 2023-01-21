На территорию курского поселка Тёткино сбросили две гранаты

«Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины поселок Попово-Лежачи, никто не пострадал.