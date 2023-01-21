На территорию курского поселка Тёткино сбросили две гранаты
21 января 202310:33
На территорию посёлка Тёткино в Курской области ВСУ сбросили две гранаты. Пострадавших нет, сообщил об этом губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины поселок Попово-Лежачи, никто не пострадал.
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21 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru