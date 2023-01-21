На территорию курского поселка Тёткино сбросили две гранаты

На территорию посёлка Тёткино в Курской области ВСУ сбросили две гранаты. Пострадавших нет, сообщил об этом губернатор региона Роман Старовойт.

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«Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины поселок Попово-Лежачи, никто не пострадал.

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ФОТО: kursk.ru
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