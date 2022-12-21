В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток

Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается желтый (средний) уровень террористической опасности на территории Курской области», — рассказал губернатор в видеообращении.

Такое решение было принято с учетом «стабильно напряженной оперативной обстановки» в регионе, пишет «Свободная пресса».

Ранее действие желтого уровня террористической опасности продлили в Севастополе, особый режим сохранится до 27 декабря, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
ТЕГИ:БезопасностьКурская Область
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