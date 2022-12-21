В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается желтый (средний) уровень террористической опасности на территории Курской области», — рассказал губернатор в видеообращении.
Такое решение было принято с учетом «стабильно напряженной оперативной обстановки» в регионе, пишет «Свободная пресса».
Ранее действие желтого уровня террористической опасности продлили в Севастополе, особый режим сохранится до 27 декабря, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Доллар поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая
- В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток
- Эксперт: Польша хочет нанести удар России с территории Украины
- СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год
- В МИД рассказали об уходе России и Индии от доллара и евро во взаимной торговле
- Эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной
- СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон
- В России могут увеличить выпуск до 250 спутников в год
- СМИ: США передадут Украине ЗРК Patriot
- В Гидрометцентре заявили о потеплении на 10 градусов в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru