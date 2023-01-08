В Курской области ВСУ обстреляли поселок Попово-Лежачи

Поселок Попово-Лежачи в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В Курской области ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи», - написал Старовойт.

Он также рассказал, что ремонтные бригады выехали на место и в ближайшее время восстановят электроснабжение.

Ранее в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ГубернаторВСУОбстрелКурская Область
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