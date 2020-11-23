На стации «Тверская» московского метро произошло задымление поезда

Поезд задымился на станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

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Там уточнили, что задымление произошло в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта. Там добавили, что состав был без пассажиров.

На данный момент движение восстановлено, сообщает РИА Новости. Ранее поезда не ходили от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».

Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что вестибюль станции «Новослободская» кольцевой ветки московского метрополитена закроют на год. Там будут устанавливать новые эскалаторы.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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