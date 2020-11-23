На стации «Тверская» московского метро произошло задымление поезда
Поезд задымился на станции «Тверская» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
Там уточнили, что задымление произошло в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта. Там добавили, что состав был без пассажиров.
На данный момент движение восстановлено, сообщает РИА Новости. Ранее поезда не ходили от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».
Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что вестибюль станции «Новослободская» кольцевой ветки московского метрополитена закроют на год. Там будут устанавливать новые эскалаторы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- На стации «Тверская» московского метро произошло задымление поезда
- «Бабушки идут до победы». Белорусские пенсионеры протестуют в центре Минска
- Более 340 протестующих задержали в Белоруссии 22 ноября
- СМИ: в ХМАО заболевших коронавирусом нефтяников лишают премии
- Суд прекратил производство по иску потерпевших к Михаилу Ефремову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru