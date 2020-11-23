На стации «Тверская» московского метро произошло задымление поезда

Там уточнили, что задымление произошло в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта. Там добавили, что состав был без пассажиров.

На данный момент движение восстановлено, сообщает РИА Новости. Ранее поезда не ходили от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».

Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что вестибюль станции «Новослободская» кольцевой ветки московского метрополитена закроют на год. Там будут устанавливать новые эскалаторы.

