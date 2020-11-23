Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что властям предстоит благоустроить, реконструировать или построить заново больше сотни станций наземного метро Московские центральные диаметры (МЦД), сообщает пресс-служба градоначальника.

Собянин отметил, что благодаря МЦД миллионы жителей Москвы и Подмосковья получили возможность гораздо быстрее, дешевле и комфортнее перемещаться между городом и областью. По словам мэра, этот масштабный проект включает сложнейшие стройки, закупку сотен современных вагонов, благоустройство прилегающей территории.

Глава Москвы добавил, что важным этапом в реализации проекта являются реконструкция станций и строительство новых остановочных пунктов. Собянин подчеркнул, что на смену классическим пригородным платформам с небольшими навесами от дождя и двумя-тремя лавочками, приходят городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек.

В список основных элементов обустройства станций МЦД входят широкие проходы, большое количество касс и билетных автоматов, пандусы, эскалаторы и лифты, навигация и электронные табло, навесы на всю длину платформ, надземные и подземные пешеходные переходы.

Комментируя открытие новой станции Ховрино, которая стала первой на будущей линии МЦД-3, Собянин рассказал, что за последние два года для пассажиров были открыты больше тридцати новых и реконструированных станций МЦД в Москве и Подмосковье, а новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

Собянин отметил, что столичные власти, вместе с ОАО «РЖД» и правительством Московской области, планируют реконструировать и построить ещё несколько десятков станций наземного метро, многие из которых будут завершены уже в ближайшие два года.

