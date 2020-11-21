Вестибюль станции метро «Новослободская»в Москве закроют на год

Вестибюль станции«Новослободская» кольцевой ветки московского метрополитена закроют на год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс.

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Отмечается, что в течение года в вестибюле будут заменять эскалаторы. Между тем, в ведомстве подчеркнули, что станция продолжит работать в этот период, только попасть на станцию можно будет через лишь через «Менделеевскую».

По данным агентства, вместо трех эскалаторов на станции установят четыре. Также на станции проведут реставрацию вестибюля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское МетроМетрополитен
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