Вестибюль станции метро «Новослободская»в Москве закроют на год

Отмечается, что в течение года в вестибюле будут заменять эскалаторы. Между тем, в ведомстве подчеркнули, что станция продолжит работать в этот период, только попасть на станцию можно будет через лишь через «Менделеевскую».

По данным агентства, вместо трех эскалаторов на станции установят четыре. Также на станции проведут реставрацию вестибюля.

