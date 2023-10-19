На подлете к Белгороду уничтожили БПЛА самолетного типа
19 октября 202322:28
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник сбили в Белгородском районе. По информации Гладкова, пострадавших и разрушений нет.
По его словам, данные о последствиях на земле уточняют оперативные службы.
Глава Ростовской области Василий Голубев в четверг заявил об уничтожении воздушной цели над территорией региона. Система противовоздушной обороны сработала в 10:10 мск. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru