На подлете к Белгороду уничтожили БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Беспилотник сбили в Белгородском районе. По информации Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

По его словам, данные о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

Глава Ростовской области Василий Голубев в четверг заявил об уничтожении воздушной цели над территорией региона. Система противовоздушной обороны сработала в 10:10 мск. Пострадавших и разрушений нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгород

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