ВСУ атаковали логистический склад в Брянской области
ВСУ обстреляли логистический склад в поселке Случевск (Погарский район, Брянская область). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Сообщается, что объект был обстрелян из артиллерии. За десять минут на его территорию попали шесть снарядов калибра 122.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет, информация о разрушениях отсутствует. Отмечается, что на складах находились запчасти и стройматериалы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru