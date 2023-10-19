ВСУ атаковали логистический склад в Брянской области

ВСУ обстреляли логистический склад в поселке Случевск (Погарский район, Брянская область). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа

Сообщается, что объект был обстрелян из артиллерии. За десять минут на его территорию попали шесть снарядов калибра 122.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет, информация о разрушениях отсутствует. Отмечается, что на складах находились запчасти и стройматериалы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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