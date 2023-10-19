ВСУ атаковали логистический склад в Брянской области

Сообщается, что объект был обстрелян из артиллерии. За десять минут на его территорию попали шесть снарядов калибра 122.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет, информация о разрушениях отсутствует. Отмечается, что на складах находились запчасти и стройматериалы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в регионе системы ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

