Помощница Винокура опровергла слухи о завершении карьеры артиста

Помощница юмориста, народного артиста РСФСР Владимира Винокура Александра Кудина опровергла слухи о завершении его карьеры. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что 77-летний Винокур якобы завершил карьеру ведущего и отказался от частных мероприятий из-за последствий разрыва сухожилия в прошлом году.

Как отметила Кудина, у Винокура все в порядке, сейчас артист на гастролях.

«Никакой карьеры он, естественно, не завершал. Продолжает работать, выступать», - заявила собеседница агентства.

Ранее в Театре имени Ленсовета опровергли слухи о завершении карьеры народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, пишет Ura.ru.

