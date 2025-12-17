Помощница Винокура опровергла слухи о завершении карьеры артиста
Помощница юмориста, народного артиста РСФСР Владимира Винокура Александра Кудина опровергла слухи о завершении его карьеры. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что 77-летний Винокур якобы завершил карьеру ведущего и отказался от частных мероприятий из-за последствий разрыва сухожилия в прошлом году.
Как отметила Кудина, у Винокура все в порядке, сейчас артист на гастролях.
«Никакой карьеры он, естественно, не завершал. Продолжает работать, выступать», - заявила собеседница агентства.
Ранее в Театре имени Ленсовета опровергли слухи о завершении карьеры народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, пишет Ura.ru.
