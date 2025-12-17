В Сочи задержали отца и дочь, планировавших воевать на стороне Украины

ФСБ России и Служба госбезопасности Абхазии задержали в Сочи двух граждан РФ, которые планировали участвовать в боевых действиях на Украине в составе запрещенной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты намеревались отправиться на Украину и воевать в составе формирования, курируемого Главным управлением разведки украинского минобороны. Задержанные - отец и дочь - в городе Сухум установили контакт через мессенджер Telegram с вербовавшим добровольцев представителем террористической организации, получили от него инструкции и собирали данные о действующих российских военных.

Правоохранители возбудили против россиян уголовные дела об участии в деятельности организации, которая признана террористической в соответствии с законодательством.

Ранее ФСБ задержала в Липецкой области четырех подростков, подозреваемых в подготовке диверсии на наземном сегменте нефтепровода «Транснефть — Дружба», пишет Ura.ru.

