На Кубани произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА упали в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, возник пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

При атаке украинских БПЛА на Татарстан есть пострадавшие

Отмечается, что в поселке произошло возгорание на территории предприятия, пишет RT. Огонь оперативно ликвидировали.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Приморско-Ахтарске. В результате получили повреждения окна в двух домовладениях.

Ранее в Уфе БПЛА попал в жилой дом, было повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные автомобили.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКраснодарский Край

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