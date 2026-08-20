На Кубани произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА
20 августа 202611:51
Юлия Савченко
Обломки БПЛА упали в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края, возник пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
Отмечается, что в поселке произошло возгорание на территории предприятия, пишет RT. Огонь оперативно ликвидировали.
Кроме того, обломки БПЛА упали в Приморско-Ахтарске. В результате получили повреждения окна в двух домовладениях.
Ранее в Уфе БПЛА попал в жилой дом, было повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные автомобили.
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