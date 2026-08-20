На Кубани произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА

Отмечается, что в поселке произошло возгорание на территории предприятия, пишет RT. Огонь оперативно ликвидировали.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Приморско-Ахтарске. В результате получили повреждения окна в двух домовладениях.

Ранее в Уфе БПЛА попал в жилой дом, было повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные автомобили.

