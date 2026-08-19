В Уфе дрон попал в жилой дом, пострадал один человек
Террористическую атаку беспилотников ВСУ на промышленные предприятия отразили в Уфе, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Как отметил руководитель республики, было сбито четыре из шести дронов. Один БПЛА упал в промзоне, произошло небольшое возгорание.
«Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины», - написал Хабиров на платформе «Макс».
По предварительным данным, пострадал один человек, он госпитализирован.
Ранее в Белгородской области в поселке Поляна БПЛА атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб, машина выгорела полностью, пишет 360.ru.
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