«Он стрелял из легального оружия, никого не задел, ущерба не причинил, позвонил в полицию, показал место предполагаемого падения дрона. Суд отверг довод о крайней необходимости, по мнению суда, не было доказательств явной угрозы. В законодательстве есть пробелы. Формально решение законно, так как гражданским лицам запрещено самостоятельно сбивать беспилотники из огнестрельного оружия. Полномочия на это есть только у силовых структур, плюс стрельба в населенном пункте – это нарушение. Но у нас нет никакой системы, инструкции, что делать, если дрон над домом, над двором. Закон разрешает гражданину применять законно принадлежащее ему оружие для защиты жизни и здоровья, в том числе собственности. Речь идет о действиях в ситуации крайней необходимости», — объяснил он.

При этом он подчеркнул, что необходимо на федеральном уровне разработать инструкцию на случай таких ЧП.

«Но если все жильцы массово начнут стрелять по дронам в воздух, хаотично, с балконов, из своих дворов, то ситуация в городах и населенных пунктах станет очень опасной. Поэтому и запрещена стрельба в населенных пунктах. У нас на руках несколько миллионов легального оружия. Сегодня нужен единый федеральный стандарт действий граждан при обнаружении БПЛА. Есть как минимум четыре режима: угроза атаки БПЛА, обнаружение БПЛА, падение БПЛА, отбой угрозы. Нужны разъяснить конкретные действия, куда укрываться, можно ли пользоваться автомобилем, кому сообщать, что делать при обнаружении обломков. Вопрос применения оружия нужно оставлять как исключительные случаи, которые оцениваются индивидуально. Могут быть ситуации, когда есть крайняя необходимость. Сейчас получается так, что стрелять запрещено всегда, а это не так однозначно. Ситуация требует федерального реагирования, чтобы всем было все понятно», — добавил собеседник НСН.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в соцсетях, что оплатит штраф фермера из Волгоградской области Николая Мухина, пытавшегося из ружья сбить вражеский беспилотник, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

