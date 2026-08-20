В Израиле опровергли сообщения об одобрении ввода международных сил в Газу

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг данные об одобрении ввода международных сил в сектор Газа. Об этом говорится в сообщении канцелярии политика.

«Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобряло ввод международных сил в сектор Газа», - указали в офисе Нетаньяху.

Отмечается, что Израиль ясно обозначил невозможность восстановления в Газе до полного разоружения палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что израильская сторона выведет войска из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

