«Росатом» продолжает строительство новых энергоблоков АЭС в Иране
Госкорпорация «Росатом» продолжает возведение новых блоков атомной электростанции в Иране. Об этом заявил глава организации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
«Продолжаем сооружение атомных станций в Египте, Венгрии, Иране и Индии», - отметил он.
Также глава госкорпорации рассказал о запуске новых строек в Узбекистане и Казахстане, пишет RT.
При участии «Росатома» в Иране строят второй и третий энергоблоки станции «Бушер». Ранее госкорпорация начала процесс возвращения российских специалистов на АЭС, которая подвергалась атакам во время вооруженного конфликта Ирана с США и Израилем.
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