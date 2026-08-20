«Росатом» продолжает строительство новых энергоблоков АЭС в Иране

Госкорпорация «Росатом» продолжает возведение новых блоков атомной электростанции в Иране. Об этом заявил глава организации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Продолжаем сооружение атомных станций в Египте, Венгрии, Иране и Индии», - отметил он.

Также глава госкорпорации рассказал о запуске новых строек в Узбекистане и Казахстане, пишет RT.

При участии «Росатома» в Иране строят второй и третий энергоблоки станции «Бушер». Ранее госкорпорация начала процесс возвращения российских специалистов на АЭС, которая подвергалась атакам во время вооруженного конфликта Ирана с США и Израилем.

