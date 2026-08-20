Иран и его экономика успешно выстояли в военном противостоянии с США, так что, несмотря на угрозы экономической войной от Штатов, у него еще есть ресурсы сопротивляться. Об этом НСН рассказала кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что начинает «самую мощную» операцию по экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить со Штатами сделку по спорным вопросам. Как отметил Трамп, Иран и так находится в невыгодном положении, в том числе из-за проблем в экономике, и пообещал стране полную изоляцию, в чем должны помочь союзники Вашингтона. Мамедова раскрыла, насколько сложно будет Ирану противостоять давлению теперь.

«Вряд ли какая‑нибудь страна готова к борьбе с самой крупной экономикой мира. Да, Иран и его экономика смогли выстоять в этих военных отношениях с США, несмотря на санкции. Всё‑таки Ирану чаще всего удаётся поддерживать экономику на положительном уровне. Конечно, им будет особенно сложно в отношении доходов от экспорта иранской нефти. Но поскольку Иран ориентируется на Китай, а Китай не отказывается от использования иранской нефти, можно надеяться, что этот источник будет продолжать подпитывать экономику Ирана. Судя по тому, что население Ирана не испытывает особых неудобств с необходимыми товарами, можно предполагать, что иранская промышленность продолжает довольно успешно работать. Поэтому, я думаю, что у Ирана пока есть потенциал сопротивляться этим санкциям», — отметила она.