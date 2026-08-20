Инвестор назвал способы сохранить деньги при падении рубля
Чтобы уберечь деньги при падении рубля, не следует совершать резких шагов на пике эмоций. Об этом заявил предприниматель, инвестор, основатель CapitalBridge LLC (США) Олег Орлов в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт назвал самой частой ошибкой скупку валюты в моменте, когда курс уже вырос. Кроме того, россиянам не следует досрочно снимать деньги с вкладов, теряя проценты, ради приобретения валюты либо товаров «про запас», или оформлять кредиты. По словам Орлова, покупать иностранную валюту на все сбережения разом — не лучшая идея, поскольку курс частично отражает ожидания рынка. Лучше делить покупку на части, растягивать на несколько недель и усреднять цену входа, так риск попасть в максимум будет ниже.
Также инвестор рассказал, как распределить накопленные 500 тысяч - 1 млн рублей. Треть или половину такой суммы можно хранить на рублевом вкладе или в облигациях, до 30-40 процентов - в валюте либо валютных инструментах, а остальное - в качестве подушки безопасности на банковской карте.
«Золото — разумный защитный актив для небольшой доли портфеля, но не панацея: цена тоже колеблется, а купить и продать физическое золото без потерь на спреде не всегда просто. Обычной семье покупать золотые слитки ради спасения сбережений в 2026 году не советую — это, скорее, инструмент для тех, у кого уже есть крупный капитал», — поделился эксперт.
Орлов добавил, что для недвижимости потребуются еще большие суммы, к тому же она низколиквидна. Такой актив может стать защитой на годы вперед, но не быстрым решением. Специалист заключил, что семье без опыта инвестирования лучше держать часть накоплений на вкладе с приемлемой ставкой, частично хранить из в купленной постепенно валюте, не тратить запасы на эмоциональные покупки и вести учет расходов.
Ранее кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров объяснил, что на ослабление курса рубля влияют главным образом торговый баланс, денежно-кредитная политика, ожидания и информационная среда.
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