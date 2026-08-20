Инвестор назвал способы сохранить деньги при падении рубля

Также инвестор рассказал, как распределить накопленные 500 тысяч - 1 млн рублей. Треть или половину такой суммы можно хранить на рублевом вкладе или в облигациях, до 30-40 процентов - в валюте либо валютных инструментах, а остальное - в качестве подушки безопасности на банковской карте.

«Золото — разумный защитный актив для небольшой доли портфеля, но не панацея: цена тоже колеблется, а купить и продать физическое золото без потерь на спреде не всегда просто. Обычной семье покупать золотые слитки ради спасения сбережений в 2026 году не советую — это, скорее, инструмент для тех, у кого уже есть крупный капитал», — поделился эксперт.

Орлов добавил, что для недвижимости потребуются еще большие суммы, к тому же она низколиквидна. Такой актив может стать защитой на годы вперед, но не быстрым решением. Специалист заключил, что семье без опыта инвестирования лучше держать часть накоплений на вкладе с приемлемой ставкой, частично хранить из в купленной постепенно валюте, не тратить запасы на эмоциональные покупки и вести учет расходов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров объяснил, что на ослабление курса рубля влияют главным образом торговый баланс, денежно-кредитная политика, ожидания и информационная среда.

