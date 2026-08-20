В Приморье опрокинулся автобус с группой детей

Пассажирский автобус с группой детей перевернулся на трассе Доброполье - Николо-Львовское в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении администрации Уссурийского городского округа.

Транспортное средство перевозило детей из Владивостока на мероприятие в село Алексей-Никольское. Как сообщил глава округа Евгений Корж, 30 ребят, четыре воспитателя и родители ехали на экскурсию.

После ДТП была организована оперативная эвакуация детей в Алексей-Никольское для временного размещения.

«Ушибы получили двое сопровождающих взрослых, они были доставлены машиной скорой помощи в медицинское учреждение города Уссурийска», - рассказали в администрации.

Ранее в Черемшанском районе Татарстана съехал в кювет и перевернулся междугородний пассажирский автобус, к медикам обратились 15 человек.

