В Приморье опрокинулся автобус с группой детей
Пассажирский автобус с группой детей перевернулся на трассе Доброполье - Николо-Львовское в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении администрации Уссурийского городского округа.
Транспортное средство перевозило детей из Владивостока на мероприятие в село Алексей-Никольское. Как сообщил глава округа Евгений Корж, 30 ребят, четыре воспитателя и родители ехали на экскурсию.
После ДТП была организована оперативная эвакуация детей в Алексей-Никольское для временного размещения.
«Ушибы получили двое сопровождающих взрослых, они были доставлены машиной скорой помощи в медицинское учреждение города Уссурийска», - рассказали в администрации.
Ранее в Черемшанском районе Татарстана съехал в кювет и перевернулся междугородний пассажирский автобус, к медикам обратились 15 человек.
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