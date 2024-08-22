МЧС: местоположение одного человека с парома в порту «Кавказ» не установлено
По последним данным, местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ» остается неизвестным. Поисковая операция продолжается, сообщила пресс-служба МЧС.
В четверг киевские силы нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожар получил третий ранг сложности.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, паром затонул из-за повреждений, вызванных атакой ВСУ, однако на территории порта очагов возгорания не зафиксировано.
Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru