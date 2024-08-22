МЧС: местоположение одного человека с парома в порту «Кавказ» не установлено

По последним данным, местонахождение одного человека с атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ» остается неизвестным. Поисковая операция продолжается, сообщила пресс-служба МЧС.

В четверг киевские силы нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ». Пожар получил третий ранг сложности.

Кондратьев: спасены 17 членов экипажа парома, оказавшиеся за бортом у «Кавказа»

По информации оперативного штаба Краснодарского края, паром затонул из-за повреждений, вызванных атакой ВСУ, однако на территории порта очагов возгорания не зафиксировано.

Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РоссияКраснодарский КрайУкраинаМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры