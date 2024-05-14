На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет
14 мая 202417:39
На крыше многоквартирного дома в Белгороде обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По его словам, проводится эвакуация жителей двух подъездов дома на Харьковской горе.
Территория дома оцеплена, на месте работают оперативные службы.
Ранее сегодня в Белгороде дважды объявляли сигнал ракетной опасности.
МЧС сообщило также во вторник, 14 мая, количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru