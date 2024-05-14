Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен
Дом в Белгороде, частично обрушившийся в результате атаки ВСУ, будет восстановлен. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, Окончательное решение будет принято после полного разбора строения и обследования фундамента.
«Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома», - указал Гладков.
Глава региона добавил, что дом будет восстановлен «по тому же проекту, по которому был построен».
Ранее в МЧС заявили, что в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли ещё одну погибшую. Таким образом число жертв увеличилось до 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru