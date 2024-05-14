Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен

По его словам, Окончательное решение будет принято после полного разбора строения и обследования фундамента.



«Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома», - указал Гладков.



Глава региона добавил, что дом будет восстановлен «по тому же проекту, по которому был построен».

Ранее в МЧС заявили, что в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли ещё одну погибшую. Таким образом число жертв увеличилось до 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

