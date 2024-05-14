Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен

Дом в Белгороде, частично обрушившийся в результате атаки ВСУ, будет восстановлен. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по 100 тысяч рублей

По его словам, Окончательное решение будет принято после полного разбора строения и обследования фундамента.

«Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома», - указал Гладков.

Глава региона добавил, что дом будет восстановлен «по тому же проекту, по которому был построен».

Ранее в МЧС заявили, что в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли ещё одну погибшую. Таким образом число жертв увеличилось до 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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