Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17

Таким образом количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек. Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье после попадания украинского снаряда. В течение суток из-под завалов спасли 17 человек.

Ранее семь мирных жителей пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

