Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17
14 мая 202414:51
Из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде достали тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС РФ.
Таким образом количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек. Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье после попадания украинского снаряда. В течение суток из-под завалов спасли 17 человек.
Ранее семь мирных жителей пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru