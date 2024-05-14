Число жертв после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17

Из-под завалов на месте обрушения дома в Белгороде достали тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС РФ.

Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен

Таким образом количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек. Десятиэтажный многоквартирный дом в Белгороде частично обрушился в воскресенье после попадания украинского снаряда. В течение суток из-под завалов спасли 17 человек.

Ранее семь мирных жителей пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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