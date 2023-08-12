На Крымском мосту восстановили движение второй раз за день

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщает крымский оперштаб.

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за субботу, 12 августа. Оба раза причинами введения ограничений становились ракетные атаки Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива.

По данным Минобороны РФ, украинские диверсии были отбиты, три ракеты С-200, направленные в ходе двух атак на Крымский мост, уничтожены силами российской ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».