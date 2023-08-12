На Крымском мосту восстановили движение второй раз за день
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщает крымский оперштаб.
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали два раза за субботу, 12 августа. Оба раза причинами введения ограничений становились ракетные атаки Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива.
По данным Минобороны РФ, украинские диверсии были отбиты, три ракеты С-200, направленные в ходе двух атак на Крымский мост, уничтожены силами российской ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Крымском мосту восстановили движение второй раз за день
- «Известия» опубликовали видео полета Су-30 за секунды до катастрофы в Калининградской области
- Минобороны РФ: ВСУ ударили по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200
- МИД России пообещал ответ на диверсии Киева на Крымском мосту
- Российские войска разгромили пункт управления наемников со связью Starlink в Николаевке
- Аксёнов поблагодарил ПВО за еще одну сбитую ракету над Керченским проливом
- «Ушёл свет». Коллеги и публика попрощались с актрисой Верой Васильевой
- На Крымском мосту снова перекрыли движение
- В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30
- Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru