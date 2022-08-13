На Каховской ГЭС предупредили об опасности обстрелов станции для Запорожской АЭС

«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», — заявил он.

Он также рассказал, что на станции введен аварийный режим. Он действует с первых дней спецоперации.

«Это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — подчеркнул энергетик.

По словам Зеленского, одна из турбин Каховской ГЭС отключена.

«В связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — пояснил Арсений Зеленский.

Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале 13 августа.

