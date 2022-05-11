На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации ВС РФ

Политик считает, что ему грозит крупный штраф, а также уголовное преследование, так как новый закон позволяет возбуждать уголовные дела «за повторное привлечение по статье о дискредитации армии».

«Рассмотрение всех эпизодов состоится в Тушинском суде 20 и 25 мая... Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь», - подчеркнул оппозиционер.

Ранее Пресненский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Красносельского округа российской столицы Алексея Горинова по просьбе следствия. Народного избранника обвиняют по так называемой «статье о фейках».