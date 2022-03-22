«ВКонтакте» заблокировала страницы Алексея Навального и Ильи Яшина

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы политиков Алексея Навального и Ильи Яшина.

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При попытке зайти на страницы оппозиционеров пользователи получают сообщение, что блокировка была осуществлена «по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года».

В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стало наличие на страницах Навального и Яшина «заведомо ложной общественно значимой информация», формирующей у людей «панические настроения».

Ранее Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу об оскорблении судьи, а также по делу о мошенничестве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генпрокуратура РфБлокировкаВконтактеСоцсетиАлексей Навальный
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