Военный эксперт объяснил прорыв диверсантов в Брянскую область

Возведение контрольно-следовых полос по всей границе с Украиной - процесс затратный и не быстрый, рассказал НСН Алексей Леонков.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с НСН, что для того, чтобы строить контрольно-следовые полосы, устанавливать наблюдение на границе Брянской области и Украины, нужно увеличивать штат погранвойск.

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В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силы Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. По предварительным данным, группа из 50 вооруженных человек с желтыми повязками 2 марта зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах. Леонков считает, что завязавшийся бой свидетельствует о том, что отступать диверсантам уже некуда.

«Никто в Брянской области не делал контрольно-следовых полос, поэтому диверсанты этим пользуются. Спецслужбы об этом знают, выставляли посты. Это очень затратно. Нужно увеличивать контингент пограничной службы и быстро это не сделаешь. А что после СВО? Обратно сажать там елочки-иголочки? Здесь действуют спецподразделения войсковой разведки. Просто группировка оказалась крупная. Если завязался бой, то это говорит о том, что наши границы уже прикрыты», - сказал Леонков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВоенная ОперацияБрянская ОбластьПроисшествия
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