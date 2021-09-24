МВД задержало аферистов, вымогавших у кандидата в депутаты Госдумы 10 миллионов рублей
Аферисты пытались получить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей под предлогом изнасилования, которого в действительности он не совершал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, пресечена деятельность группы, которая подозревается в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей. По данным полиции, злоумышленники пытались выманить средства состоятельных граждан путем их дискредитации. Под прицел преступной группы попали лица, которые баллотировались в Госдуму нового созыва.
О каких пострадавших именно идет речь в МВД не уточнили.
Возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. Все четверо фигурантов дела задержаны.
Следствие не исключает, что они могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных действий в разных регионах России. Идет проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманным путем получили 4 млн рублей от чиновницы Минпросвещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru