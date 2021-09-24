МВД задержало аферистов, вымогавших у кандидата в депутаты Госдумы 10 миллионов рублей

Аферисты пытались получить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей под предлогом изнасилования, которого в действительности он не совершал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пресечена деятельность группы, которая подозревается в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей. По данным полиции, злоумышленники пытались выманить средства состоятельных граждан путем их дискредитации. Под прицел преступной группы попали лица, которые баллотировались в Госдуму нового созыва.

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О каких пострадавших именно идет речь в МВД не уточнили.

Возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. Все четверо фигурантов дела задержаны.

Следствие не исключает, что они могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных действий в разных регионах России. Идет проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманным путем получили 4 млн рублей от чиновницы Минпросвещения.


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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыМошенникиМВД
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