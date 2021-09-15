В Москве мошенники обманули чиновницу Минпросвещения почти на 4 млн рублей
В столице мошенники обманным путем получили 4 млн рублей от чиновницы Минпросвещения. Пару дней назад женщине позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником банка.
По информации «РЕН ТВ», злоумышленник сообщил о якобы зафиксированных подозрительных действиях с её счётом. Злодей попросил женщину «в целях безопасности» перевести средства на «резервный счет». В результате чиновница взяла кредит в банке и перевела аферисту более 3,8 млн. рублей.
Имя чиновницы неизвестно. Информация пока официально не подтверждена.
Ранее телефонные мошенники выманили у жителя Курска 3 млн рублей.
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