В Москве мошенники обманули чиновницу Минпросвещения почти на 4 млн рублей

В столице мошенники обманным путем получили 4 млн рублей от чиновницы Минпросвещения. Пару дней назад женщине позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником банка.

По информации «РЕН ТВ», злоумышленник сообщил о якобы зафиксированных подозрительных действиях с её счётом. Злодей попросил женщину «в целях безопасности» перевести средства на «резервный счет». В результате чиновница взяла кредит в банке и перевела аферисту более 3,8 млн. рублей.

Имя чиновницы неизвестно. Информация пока официально не подтверждена.

Ранее телефонные мошенники выманили у жителя Курска 3 млн рублей.



