Мужчину в курском селе контузило в результате обстрела

По его словам, раненому мужчине была оказана медицинская помощь. Старовойт также отметил, что дом в результате обстрела сильно пострадал. На фото видно, что он практически остался без крыши. Глава региона пообещал, что власти помогут с восстановлением поврежденного дома.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на этой неделе попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе.

