Мужчину в курском селе контузило в результате обстрела

В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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По его словам, раненому мужчине была оказана медицинская помощь. Старовойт также отметил, что дом в результате обстрела сильно пострадал. На фото видно, что он практически остался без крыши. Глава региона пообещал, что власти помогут с восстановлением поврежденного дома.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на этой неделе попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе.

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:ОбстрелКурская Область

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