Мужчину в курском селе контузило в результате обстрела
В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, раненому мужчине была оказана медицинская помощь. Старовойт также отметил, что дом в результате обстрела сильно пострадал. На фото видно, что он практически остался без крыши. Глава региона пообещал, что власти помогут с восстановлением поврежденного дома.
Губернатор Курской области Роман Старовойт на этой неделе попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru