Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов
Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе.
По его словам, через сервис министерство будет оперативно доводить до людей всю экстренную информацию о «чрезвычайных ситуациях и опасных явлениях».
Приложение поможет сориентироваться и найти информацию, как действовать при происшествиях, позвонить в службы спасения, определить геолокацию, отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Сегодня выпущенные со стороны Украины снаряды повредили окна, крыши и фасады в трех домовладениях, а также легковой автомобиль в поселке Глушково Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов
- Солиста «Би-2» Леву сняли в аэропорту Таиланда
- «Хороший военный»: Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России
- США объявили о возобновлении нефтегазовых санкций против Венесуэлы
- Поджегшую школу в Чебоксарах учительницу арестовали
- Турчак назвал количество подписей, собранных в поддержку самовыдвижения Путина
- Боррель заявил, что ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности
- Болгария повторно выдала ордер на арест россиян, обвиняемых в терроризме
- Toyota сохранила звание крупнейшего автопроизводителя в 2023 году
- В Нижегородской области зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru