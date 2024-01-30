Курский губернатор призвал жителей установить приложение МЧС из-за обстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил жителей региона установить на мобильные телефоны приложение МЧС России в связи с рисками ракетной опасности в регионе.

По его словам, через сервис министерство будет оперативно доводить до людей всю экстренную информацию о «чрезвычайных ситуациях и опасных явлениях».

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Приложение поможет сориентироваться и найти информацию, как действовать при происшествиях, позвонить в службы спасения, определить геолокацию, отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Сегодня выпущенные со стороны Украины снаряды повредили окна, крыши и фасады в трех домовладениях, а также легковой автомобиль в поселке Глушково Курской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:МЧСОбстрелКурская Область

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