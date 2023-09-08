Мужчина, стрелявший в участника СВО, задержан в Батайске

Отмечается, что следователи допросили мужчину. Также ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Подчеркивается, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 5 сентября, в Батайске была установлена личность 28-летнего мужчины, который выпустил 12 пуль из травматического оружия в участника спецоперации. Тогда полицейские начали предпринимать меры по установлению его местонахождения и задержанию, напоминает «Радиоточка НСН».

