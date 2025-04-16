Трамп продлил запрет связанным с Россией судам заходить в порты в США

Согласно документу, размещённому в Федеральном реестре США, речь идёт о продлении на один год действия чрезвычайного положения в отношении РФ.

Запрет касается регулирования стоянки и движения связанных с Россией кораблей в портах США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к отмене введённых против неё санкций, несмотря на их последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

