Трамп продлил запрет связанным с Россией судам заходить в порты в США
16 апреля 202519:15
Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий запрет любым связанным с Россией судам заходить в американские порты.
Согласно документу, размещённому в Федеральном реестре США, речь идёт о продлении на один год действия чрезвычайного положения в отношении РФ.
Запрет касается регулирования стоянки и движения связанных с Россией кораблей в портах США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится к отмене введённых против неё санкций, несмотря на их последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренеру Розанову может грозить до 20 лет по делу о домогательствах
- Политолог предсказал возвращение Китая и США к переговорам
- Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Ирина Кушнир
- Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч квадратных метров
- Суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова
- СМИ: Звезда «Универа» Хилькевич заявила об отказе сниматься голой
- Исследование: Россияне стали меньше платить за коммуналку
- Умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов
- Религиовед призвал Володина запретить никабы и паранджу
- Трамп продлил запрет связанным с Россией судам заходить в порты в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru